В чайных пирамидках обнаружили серьезную опасность

Хирург Умнов предупредил о риске развития онкологии из-за чайных пирамидок
Постоянное употребление чая в пластиковых пакетиках-пирамидках может принести серьезных вред здоровью, рассказал "Российской газете" преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
"Исследования показали, что при заваривании подобной пирамидки происходит попадание наночастичек пакетика разного размера и формы в организм. Часть из них выводится из организма, а часть накапливается в клетках тела. Конечно, если выпить такой чай раз или два - никаких серьезных последствий не будет. Но при постоянном употреблении патологических кусочков становится чрезвычайно много, что может привести к воспалению тканей (что-то наподобие силикоза легких). Кроме того, организм может посчитать ткани с пластиком за чужие и атаковать их с развитием аутоиммунных заболеваний (например, аутоиммунный тиреоидит, склеродермия)", - сказал Умнов.
По его словам, при внедрении пластика в ядра клеток возможно также накопление мутаций в клетках, что в дальнейшем может привести к онкопроцессу.
"При этом более крупные частицы теоретически могут закупоривать фильтрационные мембраны почечных клубочков, что способно привести к артериальной гипертензии и почечной недостаточности. Однако это еще требует дообследования и изучения. Как быть? По возможности не пить подобный чай. Заварка листового чая требует большего времени и усилий, зато он гораздо полезнее и безопаснее", - посоветовал врач.