В чайных пирамидках обнаружили серьезную опасность

Постоянное употребление чая в пластиковых пакетиках-пирамидках может принести серьезных вред здоровью, рассказал "Российской газете" преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

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"Исследования показали, что при заваривании подобной пирамидки происходит попадание наночастичек пакетика разного размера и формы в организм. Часть из них выводится из организма, а часть накапливается в клетках тела. Конечно, если выпить такой чай раз или два - никаких серьезных последствий не будет. Но при постоянном употреблении патологических кусочков становится чрезвычайно много, что может привести к воспалению тканей (что-то наподобие силикоза легких). Кроме того, организм может посчитать ткани с пластиком за чужие и атаковать их с развитием аутоиммунных заболеваний (например, аутоиммунный тиреоидит, склеродермия)", - сказал Умнов.



По его словам, при внедрении пластика в ядра клеток возможно также накопление мутаций в клетках, что в дальнейшем может привести к онкопроцессу.