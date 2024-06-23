Врач предупредили об опасности частой дезинфекции рук

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов рассказал в беседе с RT, к чему могут привести слишком частое мытьё и дезинфекция рук.

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«Постоянная и эффективная мойка и дезинфекция рук — это основа личной гигиены человека, создающая условия для охраны здоровья от инфекционных заболеваний. Моющие средства для санации рук в большинстве своём представляют смеси поверхностно-активных веществ. Кислотный показатель таких композиций нейтральный или слабощелочной. Они не несут опасности для здоровой кожи человека при постоянном (несколько раз в час) использовании», — рассказал специалист.



По его словам, если возникают неприятные ощущения или негативные симптомы, то необходимо обратиться к врачу-дерматологу для рекомендаций.

«Возможно, это признак кожного заболевания или ваша кожа относится к чувствительной, также это может быть аллергической реакцией на компоненты», — добавил он.



Суть мойки рук как части санитарной обработки заключается в борьбе с загрязнениями и обезжириванием для обеспечения эффективной дезинфекции, напомнил собеседник RT.

«Основой кожных антисептиков служит чаще всего изопропиловый спирт, который обладает дубильным эффектом. Частая дезинфекция (раз в час или чаще) приводит к сухости с последующим образованием трещин. Поэтому необходимо как минимум утром и вечером использовать крем для увлажнения рук», — посоветовал Шихов.



Помимо этого, он порекомендовал использовать гипоаллергенные средства для мытья рук (с пометкой «для детей» на упаковке) и дезинфицировать руки после каждого посещения мест общего пользования.

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