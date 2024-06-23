Врач сообщил о тяжелых последствиях употребления энергетиков

Энергетики вызывают тяжелые последствия, заявила врач-педиатр детской поликлиники №2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Елена Ряскова.

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«Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы… Если употреблять эти энергетики и неправильно питаться, это может привести к нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может также способствовать развитию ожирения и сахарного диабета», – рассказала врач в интервью РИА Новости.



Закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетних уже принят Госдумой РФ в первом чтении. Предполагается, что ограничения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Ранее «СП» писала о том, что в России в 2025 году начнут исследования на добровольцах вакцины от рака.