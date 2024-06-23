В Самарской области ввели карантин по водной лихорадке. Что это за болезнь и какие симптомы

Карантин по водной лихорадке ввели в Самарской области. Заболеть можно во время купания или съев зараженное мясо или молоко.

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У больного резко повышается температура тела до 40 градусов. Появляются сыпь, желтуха, боль в мышцах, тахикардия, кровоизлияния, боль в мышцах. Увеличиваются селезенка, печень и снижается давление. Возможно развитие менингита, миокардита, отита и пневмонии.

В регионе зафиксировали два очага заражения водной лихорадкой или лептоспирозом. Болезнь обнаружили в селе Муранка Шигонского района и в поселке Сборный Сызранского района. В первом случае животные принадлежат предпринимателю, во втором находятся в подсобном личном хозяйстве.

Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, ее вызывает бактерии спирохет рода лептоспиры. Также называют собачьей или болотной лихорадкой, болезнью Вейля – Васильева. Переносчиками являются дикие и домашние животные (крысы, мыши, свиньи, ежи, собаки, козы, лошади, КРС). У человека важно обнаружить заболевание вовремя, чтобы избежать летального исхода.

Врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Дмитрий Шинкевич рассказал, что в неблагополучных хозяйствах запретили ввоз и вывоз животных для воспроизводства и продажи, выпас непривитых животных там, где паслись больные. Также доступ животных к открытым водоемам и кормление животных кормами, где нашли больных грызунов.

Ранее писали, что в Москве, Казани и Нижнем Новгороде зафиксировали случаи ботулизма.

Пострадавшие заказывали два салата: Салат лобио» от производителя «Локалкитчен»(бренд "Кухня на районе") и «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» от фирмы «Гастропорт».

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