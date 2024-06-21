Как может навредить сидячая работа

Сидячая работа может вызвать преждевременную смерть из-за рисков тромбозов, рассказала врач и телеведущая Елена Малышева в программе «Жить здорово!» на Первом канале. Еще одним опасным фактором является ожирение, отметила она.

Сидячий образ укорачивает жизнь. Основной механизм — образование тромбов. Если мы сидим, шансы образования тромбов в наших сосудах — и артериальных, и венозных — в несколько раз выше, а это приводит к смерти, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.



Через час сидения биохимия внутри организма переключается на откладывание жира, продолжила Малышева. Это обусловлено эволюционными механизмами: если человек сел — нужно отложить жир, потому что дальше могут наступить тяжелые времена, пояснила она.

Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, как правильно сидеть за рабочим столом, чтобы минимизировать риски. Расстояние от монитора должно составлять 40–70 см, от клавиатуры — 15 см. Угол сгиба коленей и локтей — 90 градусов, ступни полностью стоят на полу, подчеркнул специалист.

Также следует выполнять ряд упражнений. В сидячем положении нужно оставить носки на полу и начать поднимать пятки, продемонстрировал Коновалов. Еще одна полезная методика — подтянуть колено к себе, обхватив его руками. Третье — попеременные наклоны вправо и влево. Кроме того, можно поднимать плечи и выполнять наклоны головы в разные стороны.

Иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что периодически нужно вставать. Растяжка ног, наклоны, повороты в области поясницы — все это позволит устранить кровяные застои и снизить риски тромбозов. Каждый час следует отрываться от работы и посвящать 5–10 минут активности, добавил Гандельман.

Мы сидим, позвоночник не двигается, ноги в покое, тромбы образуются, мышцы не работают, — сказал Продеус.



Ранее онколог-хирург Хейни Юссеф рассказал, что наиболее распространенными причинами рака кишечника у людей младше 50 лет стали несбалансированный рацион, сидячий образ жизни, ожирение, генетика и ошибка врачей. Симптомами онкологии такого типа являются кровотечения, вздутие живота, резкая потеря веса без видимых причин, боли в области живота, а также проблемы с кишечником, такие как диарея или запор.