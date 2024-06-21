Вакцинацию против опасного вируса вводят в Кузбассе

Новая профилактическая прививка против вируса папилломы человека (ВПЧ) вводится в Кузбассе. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

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«Обеспечить организацию проведения вакцинации девочек с 12 лет включительно», – говорится в документе.



Организовать вакцинацию, согласно приказу, поручено руководителям государственных медицинских организаций Кузбасса. По данным специалистов, прививка от ВПЧ помогает предотвратить развитие рака шейки матки. Как уточнили в пресс-службе регионального минздрава, прививка будет включена в национальный календарь в соответствии с федеральным планом по реализации Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года.

Напомним, что будущим мамам не следует делать целый комплекс прививок.