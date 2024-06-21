Врачи рассказали, какие болезни наиболее распространены в водоемах

Врачи из Новосибирска отмечают, что так как жидкость является естественной средой обитания для многих бактерий, вирусов и паразитов, то подхватить какую-то инфекцию проще всего во время купания. В то же время отмечается, что проточная вода более безопасна, так как в ней у болезнетворных организмов нет возможности размножаться, сидя на одном месте.

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Среди наиболее распространенных болезней, которые могут подхватить отдыхающие на пляже, находятся различные кишечные и кожные инфекции, паразиты, а также вирусный гепатит А.

Симптомами гепатита А являются недомогание, тошнота и боли в мышцах. Наибольшие шансы заразиться им в теплой стоячей воде. Медики также предостерегают от получения отрубевидного лишая, который называют пляжным. Его можно узнать по появлению на коже розовых и коричневых пятен.

Чтобы обезопасить себя от этих и ряда других болезней, врачи рекомендуют следить за тем, какие пляжи пригодны для купания, не глотать воду из водоемов и не погружаться в них с головой.

Ранее отмечалось, что в Липецкой области купаться разрешено в 24 местах.

Во Владимирской области только 10 пляжей были признаны пригодными для купания.