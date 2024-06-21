Американский ученый рассказал, на что влияет уровень кортизола в организме

Майкл Ромеро, профессор биологии из США, заявил, что определенный уровень кортизола, который еще называют гормоном стресса, содержится в организме у всех животных, включая также и человека. Его наличие важно для выживания.

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От уровня кортизола в организме зависит порядка 25% всех наших генов. Гормон стресса вырабатывается надпочечниками и влияет на наш метаболизм, работу иммунной системы, сон и многое другое. Зачастую его уровень возрастает к утру и снижается к вечеру.

Нехватка или избыток кортизола вредны для здоровья, но именно он позволяет человеку справляться со стрессом, укрепляет иммунную систему и мобилизует энергетические резервы организма. Тогда как нарушение нормального уровня кортизола – явление нечастое.

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