Две трети приморцев не обращают внимание на здоровье

Жители Приморья отказываются от участия в диспансеризации, сообщает ИА DEITA.RU. Об этом рассказал министр здравоохранения Евгений Шестопалов на Совете председателей представительных органов районов и округов Приморья при Законодательном Собрании.

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Как отметил министр, за первые пять месяцев в профилактических мероприятиях приняло участие всего 36,6% из 42% по плану. План удалось достичь только в крупных городах региона, а также в Ханкайском, Михайловском, Черниговском и Партизанском округах. Среди отстающих – половина муниципалитетов.

«Учитывая значимость вопроса, министр обратился к председателям представительных органов с просьбой включиться в работу по привлечению жителей региона к прохождению осмотров», – отметили в Законодательном Собрании. Министр уверен, что нынешние варианты донесения информации малоэффективны, хотя для удобства граждан приемы проводили даже в вечернее время.



Напомним, что в последние годы в России каждую весну многие граждане могут пройти диспансеризацию, в частности это распространяется на граждан чей возраст кратен трем, а для жителей старше 40 лет проходить осмотр у врачей можно ежегодно.