Сомнолог опроверг снохождение использованием гаджетов перед сном

Сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов прокомментировал мнения о влиянии гаджетов на качество сна, что может провоцировать приступы сомнамбулизма, или снохождения.

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Полуэктов подчеркнул, что не существует результатов исследований о влиянии гаджетов на сон в связи со снохождением. Сомнолог отметил, что такие приступы могут вызвать любые психические нагрузки и у детей, и у взрослых. Всё, что «снижает сопротивляемость нервной системы».

И страдают сомнамбулизмом именно дети, у взрослых «снохождение случается крайне редко». По словам врача, эпизоды снохождения заканчиваются примерно к 14 годам, а во взрослом возрасте проявляются крайне редко.

«У детей, например, приступы снохождения может провоцировать нарушение режима. Они могут поздно ложиться спать и недосыпать или играть допоздна в игры. Иногда это происходит из-за того, что ребёнок заболел, то есть любой фактор, который ослабляет нервную систему, может вызывать и провокацию снохождения», — отметил Полуэктов.



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