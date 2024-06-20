Разрыв романтических отношений может вызвать серьезные травмы

В 18−25 лет человек не является ни полноценным подростком, ни полноценным взрослым. В это время он изучает мир, а его мозг активно развивается, особенно в областях, связанных с более высоким когнитивным и эмоциональным функционированием. Это позволяет планировать, отслеживать цели и успешно их достигать. На фоне этого расставание с партнёром может иметь для людей разрушительные последствия.

Молодые люди после разрыва с романтическим партнёром могут столкнуться с ухудшением успеваемости, навязчивыми мыслями о бывшем, сильным горем. Также они могут даже попытаться совершить самоубийство.

В ходе нескольких исследований учёные проверили теорию о том, что расставание можно считать потенциально травмирующим событием. Оказалось, что люди, которые пережили разрыв с партнёром, сообщили о значительно большем количестве симптомов посттравматического стресса, таких как воспоминания, повторяющиеся воспоминания и кошмары о своём бывшем, чем остальные.

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Специалисты обнаружили и аналогичные уровни активации в миндалевидном теле и гиппокампе, когда участники группы расставания оценивали изображения своих бывших партнёров, и когда участники группы травмы оценивали изображения, демонстрирующие физическое и сексуальное насилие.

Кроме того, учёные обнаружили, что на эмоциональную реакцию людей, которые расстались с партнёром, повлияли пол, сексуальная ориентация, религия, воспринимаемая близость отношений, причины разрыва.

Это значит, что романтические расставания действительно могут быть потенциально травмирующими для молодёжи.

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