Как загорать безопасно для здоровья, рассказали онкологи

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии рассказали, как загорать без вреда для здоровья, и перечислили основные симптомы опухолей кожи. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Специалисты напомнили, что солнечные лучи могут благоприятно влиять на человека: улучшать психоэмоциональное состояние, лечить некоторые кожные заболевания.

«Чтобы в летние месяцы получить максимум пользы и избежать развития патологий, необходимо соблюдать правила пребывания на солнце. На юге оптимальное время для безопасного загара – до 10 утра и в вечернее время – после 16 часов. При этом нужно обязательно защищаться от неблагоприятного спектра УФ: избегать прямых солнечных лучей, уходить в тень, использовать легкую хлопковую или льняную светлую одежду, шляпы, солнцезащитные очки», – рассказала старший научный сотрудник отдела опухолей мягких тканей и костей НМИЦ онкологии Минздрава России, к. м. н. Ольга Хохлова.



По словам онкологов, нельзя пренебрегать SPF-защитой, которая помогает отражать большую часть ультрафиолетового излучения. В особенности это касается взрослых людей, людей со светлой кожей и тех, кто проводит много времени на солнце.

В летний период специалисты рекомендуют использовать солнцезащитные средства с уровнем SPF 30 и выше. Крем необходимо нанести за 15–20 минут до выхода и обновлять каждые два часа или после водных процедур.

«Избыточное пребывание на солнце и отсутствие защитных средств могут привести к развитию таких патологий, как фотостарение кожи, солнечные ожоги, тепловые удары, фотодерматоз, снижение иммунитета, злокачественные новообразования кожи. Чаще всего заболеванию подвергаются открытые части тела: лицо, шея, плечи, зона декольте, верхние и нижние конечности», – отметила Ольга Хохлова.



Среди симптомов, которые могут говорить о развитии опухолей кожи, онкологи называют плотные безболезненные новообразования на коже (бугорок, узелок) и их большое количество, сосудистую сетку на коже, перламутровый оттенок новообразования кожи, появление язв, кровоточивость кожи, появление «валиков» вокруг новообразования на коже, бляшки розового цвета с шелушением, а также изменение цвета, формы, интенсивности окраски пигментных пятен, родинок, ранее существующих, или появление новых.