Терапевт советует «наладить» работу кишечника, чтобы избежать интоксикаций

Для минимизации риска пищевых отравлений следует консультироваться с врачом.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала нутрициолог Диана Генварская.

«Ещё во времена СССР всевозможная приготовленная еда всегда обладала определённым процентом. То есть летом, особенно в пионерских лагерях, всегда был определённый процент, либо там присутствовал врач, он нёс ответственность и курировал кухню. Потому что нужно курировать во время тёплой погоды, не только тёплой, чтобы было постоянное понимание процесса приготовления. Иначе мы будем с ботулизмом жить. Насколько опасно сейчас после известных событий? Любые заболевания, особенно массовые, заставляют повернуть нас к самому себе. Есть такая возможность — наладить свою биофлору кишечника, что грязь из-под сапог, я фигурально выражаюсь, становится не очень опасной. В принципе приучить организм к ядку, как в средние века всех травили известные феодалы. Я не говорю, что нужно приучать к ботулизму, но я говорю о том, что если заботиться о своём кишечнике и флоре, то мы многие проблемы не будем воспринимать остро. Элементарно заниматься выращиванием нашей биофлоры, как грядки. Для этого приходите к врачу, узнаете, какая у вас биофлора».



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