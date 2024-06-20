Врач назвала мелькание «мушек» перед глазами симптомом ботулизма

Екатерина Киндалова, эксперт Центра компетенций НТИ на базе СамГМУ, врач-инфекционист (гепатолог), отметила в беседе с RT, что первые признаки ботулизма у человека — симптомы кишечного расстройства и интоксикация.

«Первые признаки ботулизма у человека — симптомы кишечного расстройства и интоксикация: возникают диффузные головные боли, слабость, адинамия, боли в животе, тошнота, повторная рвота, иногда повышается температура тела. Стул до пяти раз в сутки, жидкий, без явных патологических примесей. К концу первых суток симптомы кишечного расстройства прекращаются и на первый план выходят неврологические расстройства», — объяснила врач.



Она добавила, что основной период заболевания характеризуется парезом (снижением двигательной силы) глазных мышц и нарушением зрения.

«Человек видит туман, сетку, мелькание «мушек» перед глазами, очень частый симптом — двоение в глазах. Нарастает чувство сухости во рту, голос становится гнусавым, появляются нарушения глотания (дисфагия), в горле чувствуется «комок». Больной попёрхивается пищей. В случае прогрессирования заболевания нарастает паралитический синдром, вплоть до развития дыхательной недостаточности, что является основной причиной неблагоприятных исходов. При своевременном обращении к врачу прогноз благоприятный, заболевание заканчивается выздоровлением», — заключила эксперт.



Ранее заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Асият Абдуллаева рассказала в беседе с RT о симптомах ботулизма и способах лечения заболевания.