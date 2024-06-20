Как снизить риск диабета людям с генетической предрасположенностью

Ученые из Университета Восточной Финляндии установили, что здоровое питание снижает риск развития сахарного диабета второго типа даже при наличии генетической предрасположенности к этому заболеванию у мужчин. Результаты исследования опубликованы в European Journal of Nutrition (EJN).

© Газета.Ru

В исследовании приняли участие 1500 мужчин среднего и пожилого возраста. Ученые попросили испытуемых рассказать о своем рационе питания и взяли у них образцы крови для проведения теста на толерантность к глюкозе. Также для каждого добровольца был рассчитан индивидуальный риск развития диабета второго типа на основе анализа 76 генетических вариантов, связанных с этим заболеванием.

После этого ученые разделили добровольцев на две группы в зависимости от степени приверженности здоровому питанию. Под «здоровым» подразумевалось достаточное потребление овощей, ягод, фруктов, растительного масла, рыбы, птицы, картофеля, несладкого и нежирного йогурта, нежирного сыра, каш, макарон и риса. К так называемым «нездоровым» продуктам отнесли пищу с избыточным количеством углеводов, фастфуд и сладкие газированные напитки.

Исследователи установили, что у придерживающихся правильного питания людей риск развития преддиабета и сахарного диабета второго типа был значительно более низким по сравнению с таковым у лиц из второй группы. При этом такое наблюдение было справедливо как для людей с низким генетическим риском развития диабета, так и для участников с высоким.