Анонсирована разработка надежных вакцин от гриппа и COVID-19

Речь идёт о препаратах «следующего поколения». Исследования медикаментов для профилактики ВИЧ «провалились».

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолог Николай Крючков. «Вполне надёжные вакцины следующего поколения могут появиться в течении гораздо более короткого периода времени. Я думаю, что речь идёт о годе, двух, трёх. Речь идёт в том числе о комбинированных вакцинах, которые сразу формируют иммунитет и к гриппу, и к коронавирусной инфекции.

Что касается ВИЧ инфекции — это история довольно давняя, мы помним, что было очень много попыток. В том числе и в России было много попыток по созданию таких вакцин. И, к сожалению, они все проваливались на стадии клинических исследований. ВИЧ прекрасно живёт в клетках, повреждает собой клетки иммунной системы. Плюс, конечно, интеграция ДНК вируса в ДНК человека, его потом убрать очень сложно.

Может быть, анти-ВИЧ вакцины станут некой сопутствующей терапией, дополнительной терапией, которая будет дополняться с основной терапией. Но это маловероятно как самостоятельный вид профилактики». Длившиеся с 2019 года испытания вакцины от ВИЧ провалились, заявили ранее в компании-производителе Janssen, входящей в группу Johnson & Johnson.

Накануне Депутат Алексей Куринный усомнился в эффективности «универсальной вакцины» против инфекций.