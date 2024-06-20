Продолжительность жизни с диабетом первого типа значительно увеличилась

Смертность и количество лет жизни с нетрудоспособностью среди людей с диабетом 1 типа в возрасте 65 лет и старше значительно снизились с 1990 по 2019 год. Оба показателя оказались ниже среди женщин и людей, проживающих в более высоких социально-демографических регионах.

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Во всём мире распространённость сахарного диабета первого типа (СД1) среди людей в возрасте 65 лет и старше увеличилась на 180% в период с 1990 по 2019 год, с 1,3 миллиона до 3,7 миллиона, сообщает Медскайп, опираясь на исследование китайских учёных.

Доля пожилых людей с СД1 постоянно растёт: с 12% всех людей с СД1 в 1990 году до 17% в 2019 году.

Стандартизованное по возрасту увеличение распространённости СД1 произошло как у мужчин, так и у женщин во всём мире, при этом рост был более быстрым среди мужчин: среднегодовое процентное изменение: 1,00% против 0,74%.

Во всём мире распространённость СД1 увеличилась, как минимум, в три раза в каждой возрастной подгруппе старше 65 лет, а для людей в возрасте 90 – 95 лет – в пять-шесть раз. Ни в одном из 21 региона мира (204 стран) не наблюдалось снижения распространённости СД1 среди лиц пожилого возраста.

При этом стандартизированная по возрасту смертность от СД1 среди этой возрастной группы значительно снизилась — на 25%: с 4,7/100 000 населения в 1990 году до 3,5/100 000 в 2019 году.

«Результаты показывают, что СД1 больше не является фактором, способствующим снижению продолжительности жизни благодаря улучшению медицинского обслуживания за три десятилетия», — констатируют авторы.

При этом, они подчёркивают, что управление высоким уровнем глюкозы в плазме натощак остается серьёзной проблемой для пожилых людей с СД1, и решающее значение могут иметь эффективные целевые клинические рекомендации.