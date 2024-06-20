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«Безмолвная эпидемия» может незаметно разрушить кости. Кто в группе риска?

Врач Жаворонкина: мелкие складки по бокам живота могут указывать на остеопороз. Остеопороз — это заболевание, при котором снижается минеральная плотность костей, из-за чего они становятся хрупкими. Эту болезнь называют «безмолвная эпидемия»: она никак себя не проявляет, пока однажды у человека на ровном месте не ломается кость. Заподозрить у себя остеопороз можно по неочевидным признакам.

Ревматолог назвал болезнь, которая бессимптомно может сломать кости
© unsplash

Как вовремя заметить остеопороз

На это заболевание могут указывать следующие признаки, рассказала ревматолог Наталья Жаворонкина:

  • Частые переломы при незначительных воздействиях и повторные переломы;
  • Мелкие складки кожи по бокам живота;
  • Изменения осанки;
  • «Горб» и «холка»;
  • Уменьшение в росте (как проверить: размах рук не должен превышать рост более чем на 3 см);
  • Кофты и платья стали длиннее — возможно, у вас уменьшилось расстояние между рёбрами и гребнем подвздошной кости.

Кто в зоне риска

По официальным подсчётам, в России остеопороз у каждой третьей женщины и пятого мужчины старше 45 лет. Вот какие факторы, помимо возраста, укажут, что вы в зоне риска:

  • Переломы в анамнезе;
  • Наличие аутоиммунных, эндокринных заболеваний, болезней крови и генетические аномалии костной ткани;
  • Физические нагрузки и травмы;
  • Ранняя менопауза;
  • Наследственность;
  • Низкий индекс массы тела;
  • Нехватка витамина D;
  • Приём глюкокортикостероидов и ретиноидов;
  • Курение.

Ранее врач рассказал, почему может не срастаться перелом. Есть три причины.

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