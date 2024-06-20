Ревматолог назвал болезнь, которая бессимптомно может сломать кости

«Безмолвная эпидемия» может незаметно разрушить кости. Кто в группе риска?
Врач Жаворонкина: мелкие складки по бокам живота могут указывать на остеопороз. Остеопороз — это заболевание, при котором снижается минеральная плотность костей, из-за чего они становятся хрупкими. Эту болезнь называют «безмолвная эпидемия»: она никак себя не проявляет, пока однажды у человека на ровном месте не ломается кость. Заподозрить у себя остеопороз можно по неочевидным признакам.
Как вовремя заметить остеопороз
На это заболевание могут указывать следующие признаки, рассказала ревматолог Наталья Жаворонкина:
- Частые переломы при незначительных воздействиях и повторные переломы;
- Мелкие складки кожи по бокам живота;
- Изменения осанки;
- «Горб» и «холка»;
- Уменьшение в росте (как проверить: размах рук не должен превышать рост более чем на 3 см);
- Кофты и платья стали длиннее — возможно, у вас уменьшилось расстояние между рёбрами и гребнем подвздошной кости.
Кто в зоне риска
По официальным подсчётам, в России остеопороз у каждой третьей женщины и пятого мужчины старше 45 лет. Вот какие факторы, помимо возраста, укажут, что вы в зоне риска:
- Переломы в анамнезе;
- Наличие аутоиммунных, эндокринных заболеваний, болезней крови и генетические аномалии костной ткани;
- Физические нагрузки и травмы;
- Ранняя менопауза;
- Наследственность;
- Низкий индекс массы тела;
- Нехватка витамина D;
- Приём глюкокортикостероидов и ретиноидов;
- Курение.
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