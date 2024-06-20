Ревматолог назвал болезнь, которая бессимптомно может сломать кости

Врач Жаворонкина: мелкие складки по бокам живота могут указывать на остеопороз. Остеопороз — это заболевание, при котором снижается минеральная плотность костей, из-за чего они становятся хрупкими. Эту болезнь называют «безмолвная эпидемия»: она никак себя не проявляет, пока однажды у человека на ровном месте не ломается кость. Заподозрить у себя остеопороз можно по неочевидным признакам.

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Как вовремя заметить остеопороз

На это заболевание могут указывать следующие признаки, рассказала ревматолог Наталья Жаворонкина:

Частые переломы при незначительных воздействиях и повторные переломы;

Мелкие складки кожи по бокам живота;

Изменения осанки;

«Горб» и «холка»;

Уменьшение в росте (как проверить: размах рук не должен превышать рост более чем на 3 см);

Кофты и платья стали длиннее — возможно, у вас уменьшилось расстояние между рёбрами и гребнем подвздошной кости.

Кто в зоне риска

По официальным подсчётам, в России остеопороз у каждой третьей женщины и пятого мужчины старше 45 лет. Вот какие факторы, помимо возраста, укажут, что вы в зоне риска:

Переломы в анамнезе;

Наличие аутоиммунных, эндокринных заболеваний, болезней крови и генетические аномалии костной ткани;

Физические нагрузки и травмы;

Ранняя менопауза;

Наследственность;

Низкий индекс массы тела;

Нехватка витамина D;

Приём глюкокортикостероидов и ретиноидов;

Курение.

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