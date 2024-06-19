Повышенный уровень тестостерона оказался связан с опасным заболеванием

Пожилые мужчины с повышенным уровнем тестостерона подвержены риску развития нарушений сердечного ритма. О том, что уровень полового гормона оказался связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, «Ленте.ру» рассказала нутрициолог, руководитель научного отдела Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.

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Нутрициолог рассказала, что уровень тестостерона в организме планомерно снижается после 25 лет, примерно на один процент в год.

Снижение половых гормонов эстрогена и тестостерона — один из факторов старения. Половые гормоны отвечают не только за либидо и фертильность. Эстроген и у мужчин, и у женщин поддерживает плотность костей, эластичность кожи, увлажненность слизистых. Тестостерон тоже важен для обоих полов, так как отвечает за формирование и соотношение мышечной и жировой ткани, уменьшает объем жировых отложений и помогает сохранять мышцы Ольга Ильичева нутрициолог



По словам Ильичевой, при снижении уровня тестостерона на животе появляется жировой «спасательный круг», кожа обвисает, а мышцы становятся дряблыми. Также может возникнуть эректильная дисфункция, повышенная утомляемость, нарушения сна, раздражительность и ухудшения памяти.

При этом если уровень тестостерона в пожилом возрасте оказывается выше нормы, это не всегда приносит пользу. Ильичева указала, что ученые на основании исследования данных 4,5 тысячи добровольцев выявили, что пожилые мужчины с повышенным уровнем циркулирующего тестостерона в крови подвержены риску фибрилляции предсердий.

Как объяснила нутрициолог, при этом нарушении сердечного ритма предсердия сокращаются очень быстро и неритмично, из-за чего повышается вероятность образования тромбов.

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