На Урале выросло число отравлений от змеиных укусов

Токсиколог Андрей Чекмарев объяснил, что высокие температуры способствуют ухудшению ситуации с разных сторон. Во-первых, при отравлении жара является дополнительным фактором для появления обезвоживания. А во-вторых, змеи любят тепло и в плюсовую температуру чаще выползают на открытые пространства.

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Укусы ядовитых змей можно определить по нескольким признакам. На Урале опасность представляют гадюки. Пострадавший будет испытывать боль, а в месте укуса появится отек. В этом случае самое главное – сохранять спокойствие и не паниковать. Первым делом необходимо тщательно промыть рану, принять обезболивающие и антигистаминные препараты, затем зафиксировать укушенную конечность и отправиться получать профессиональную медицинскую помощь.

Специалист предупреждает, что ни в коем случае нельзя высасывать яд или расширять место укуса разрезами, чтобы яд вытек. Также запрещено накладывать жгут и пытаться обеззаразить алкоголем. Он уверяет, что это стереотипы, применяемые исключительно в фильмах. Это касается и мнения об обязательной и мгновенной смерти от змеиного укуса.

Чекмарев рассказал и о случаях отравления грибами. Статистика показывает, что в среднем за лето 45-50 человек на Урале попадают в больницу с таким диагнозом. Поэтому нужно тщательно изучить все виды, а при малейших сомнениях не класть их в корзину. Кроме того, некоторые безопасные грибы могут оказаться вредными из-за местонахождения. Следовательно, не стоит их собирать около промышленных предприятий или трасс.

Первые признаки отравления появляются через 6 часов, поэтому при появлении симптомов или подозрениях следует немедленно обратиться к медикам, сообщает "ОТВ-Екатеринбург".

А в Жигулевском заповеднике исследуют змей с помощью микрочипов.