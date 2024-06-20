Как легче перенести жару, рассказал врач

Врачи объяснили, что нужно делать, чтобы легче переносить жару.

«Лучше не находиться дольше шести-восьми минут под воздействием прямых солнечных лучей. Очень хорошо в летнее время спасает соломенная шляпа, панама, любая одежда светлых тонов. Обязательно должна быть прикрыта голова. Многие люди имеют при себе влажные полотенца, чтобы протирать лицо, шею», – рассказал терапевт и врач дипломатических миссий Абдулкадыр Гамидов.



Кроме того, нужно выпивать не менее двух литров воды в день.