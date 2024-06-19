В Рязани врачи приняли роды близнецов, развивавшихся в одном плодном пузыре

Врачи Рязанского областного перинатального центра успешно родоразрешили беременную, которая вынашивала близнецов в одном плодном пузыре. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

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Как пояснили медики, частота беременности монохориальной моноамниотической двойней (когда у детей одна плацента и один плодный пузырь на двоих) встречается в 1% от всех многоплодных беременностей.

«Часто (свыше 70%) встречается такое опасное осложнение, как коллизия пуповин — переплетение, что и было у наших маленьких пациентов. В результате возможно сдавление пупочных сосудов и как следствие — развитие гипоксии», — пояснили врачи центра.



Беременность у пациентки наступила самостоятельно. Акушеры приняли решение родоразрешить женщину немного раньше доношенного срока, чтобы избежать осложнений, которые могли возникнуть из-за пролонгирования беременности. Роды прошли путем кесарева сечения.

Близнецы в стабильном состоянии пока остаются под наблюдением медиков.