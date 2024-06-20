Названы лучшие места для прогулок, чтобы справиться со стрессом

Чтобы эффективнее справиться со стрессом, следует избегать шумных и многолюдных мест. Лучше всего отправиться на прогулку в парк или лес, можно пройтись по живописной прибрежной зоне или тенистой аллее. Такой совет дал московский психолог Денис Хакимов.

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Специалист отметил, что городской пейзаж может завораживать, но наиболее благоприятный эффект на психоэмоциональное состояние оказывает спокойная и умиротворяющая природа. На природе нет визуального шума и каких-то раздражающих факторов. Но если человеку помогают справиться со стрессом какие-то яркие впечатления и эмоции, то можно выбрать для прогулки оживленное место.

Главное — найти свое «место силы», которое будет приносить ощущение гармонии. Места с большим скоплением людей мешают сбалансировать чувства и скорее «забирают» энергию, чем помогают восстановить ее, передает РИАМО.

К Международному дню гармонии, который отмечают 18 июня, московский психолог Денис Хакимов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как добиться душевного равновесия.