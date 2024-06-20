Названы лучшие места для прогулок, чтобы справиться со стрессом
Чтобы эффективнее справиться со стрессом, следует избегать шумных и многолюдных мест. Лучше всего отправиться на прогулку в парк или лес, можно пройтись по живописной прибрежной зоне или тенистой аллее. Такой совет дал московский психолог Денис Хакимов.
Специалист отметил, что городской пейзаж может завораживать, но наиболее благоприятный эффект на психоэмоциональное состояние оказывает спокойная и умиротворяющая природа. На природе нет визуального шума и каких-то раздражающих факторов. Но если человеку помогают справиться со стрессом какие-то яркие впечатления и эмоции, то можно выбрать для прогулки оживленное место.
Главное — найти свое «место силы», которое будет приносить ощущение гармонии. Места с большим скоплением людей мешают сбалансировать чувства и скорее «забирают» энергию, чем помогают восстановить ее, передает РИАМО.
К Международному дню гармонии, который отмечают 18 июня, московский психолог Денис Хакимов рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», как добиться душевного равновесия.