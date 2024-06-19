Гинцбург заявил, что агрессивные «антиваксеры» наносят вред здоровью окружающих и детям

Навязывающие свою точку зрения антиваксеры наносят страшный вред здоровью окружающих и детей, требуется вмешательство государства для борьбы с ними. Такое мнение выразил проекту "ТАСС.Дети" директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

© РИА Новости

"[Отношусь к антиваксерам] как к несчастным людям. Если это агрессивные антиваксеры, которые свою точку зрения навязывают окружающим, то это выходит за рамки каких-то научных разговоров, это уже функция государства и, я считаю, правоохранительных органов, потому что тем самым они наносят страшный вред здоровью окружающих и детям", - сказал Гинцбург.



Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ занимается решением фундаментальных проблем в области эпидемиологии, медицинской и молекулярной микробиологии, инфекционной иммунологии, биотехнологии. В центре были разработаны различные вакцины, в том числе векторные вакцины против лихорадки Эбола и вакцина против коронавирусной инфекции.