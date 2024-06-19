Онколог рассказал о необычном симптоме различных заболеваний

Изменение цвета мочи может сигнализировать о различных заболеваниях, рассказал онколог Леонид Доронин. Необычный способ распознать опасные болезни доктор раскрыл в своем Telegram-канале.

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Врач объяснил, что моча может менять цвет и становиться красной, когда в нее попадает кровь. По словам Доронина, появление этого оттенка может сигнализировать о кровотечении в любом из отделов мочевыводящих путей, в том числе в почках и мочевом пузыре, а также о проблемах с сосудами.

«Многие состояния могут вызвать кровотечение: от камней в почках до рака, травм и инфекций мочевыводящих путей. Это всегда повод обратиться к врачу», — предупредил доктор.



В то же время он отметил, что моча может стать красной или розовой, если человек съел много свеклы.

Доронин добавил, что при обезвоживании моча становится темно-желтой или почти оранжевой. Кроме того, оранжевый или коричневый оттенок возникает при проблемах с желчным пузырем, когда желчь не может попасть в кишечник. Еще одной причиной появления этого цвета может быть прием лекарств.

По словам врача, моча также может быть синей или зеленой. Такие изменения могут вызвать красящие вещества из зеленых или синих продуктов и напитков, или некоторые лекарства (например, антигистаминные препараты, анестетики и витамины). Еще одной причиной появления этого цвета может быть инфекция. В этом случае также будут наблюдаться жжение и покалывание при мочеиспускании.

«Фиолетовая моча встречается реже. Часто причина в порфирии, генетическом заболевании, которое поражает кожу и нервную систему», — добавил врач.



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