Не только ботулизм: какие болезни может вызывать готовая еда из магазинов

В России растет число госпитализированных с подозрением на ботулизм. Больше всего пациентов — в Москве, также есть случаи госпитализации в Нижнем Новгороде и Казани. Первые заболевшие были выявлены 15 июня, тогда в столичную больницу попало четыре человека с подозрением на опасное инфекционное заболевание. Причиной тому стала готовая еда, в составе которой были фасоль и тунец. «Вечерняя Москва» выясняла, какие еще продукты могут накапливать токсичные вещества и какие заболевания они могут спровоцировать.

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Откуда в еде ботулизм

Как рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, ботулизм — не самое распространенное заболевание, с которым можно столкнуться при покупке готовой продукции в сетях общественного питания.

"Для того чтобы заразиться пищевым ботулизмом, необходимо, чтобы в пищу попал яд ботулотоксин. Он выделяется микроорганизмом клостридиум ботулином, но только в определенных условиях (анаэробной среде, то есть в малом содержании кислорода при минимальной термической обработке). Эти условия не так просто соблюсти", — сказал Крючков.



Он предупредил, что источником заражения ботулизма чаще всего становятся консервы и грибы.

"В случае с консервами определить наличие инфекции позволяет бомбаж упаковки. Если банки вздуты, продукт не пригоден для употребления. На вкус человек может не заметить разницы, но по содержанию токсинов отличие будет колоссальное. Конечно, бывает и так, что бомбажа нет, а токсин в продукте уже есть, его будет достаточно для тяжелого отравления", — заверил Крючков.



Также ботулизмом можно заразиться через:

Овощи (шпинат);

Бобовые (зеленая фасоль);

Фрукты;

Мед;

Рыбу;

Мясо.

"Но в случае с рыбой и мясом пригодность и качество продукта будут зависеть от способа приготовления. Например, при копчении ядовитые споры не разрушаются, поэтому еда останется токсичной, то же самое в случае слабого соленья", — сообщил эксперт.



Заражение происходит на производстве

То есть качество продукта зависит от технологий производства и правил его хранения, заверил собеседник «ВМ».

"Потому что часто при изготовлении этих продуктов нарушается технология производства, начиная от очистки продуктов тщательно до процесса консервации. В этом случае резко повышается вероятность потребления токсичных продуктов. Если же соблюдать все правила производства, то вероятность сохранения опасных ядов практически нулевая", — уверен иммунолог.



Существует целый ряд условий, который должен соблюдаться на производстве, предупредил эксперт.

"Например, хранить готовую продукцию нужно строго при более низкой температуре — оптимально минус три градуса. Потому что часто, покупая консервы, люди не подвергают их никакой термической обработке, тем самым все токсины из банки попадают в организм. Но если еда подвергается термической обработке выше 100 градусов в течение 10 минут, то токсины уничтожаются", — пояснил Крючков.



Какие еще заболевания может вызвать некачественная еда

По мнению специалиста, в еде, приготовленной из свежих продуктов, ботулизм встречается крайне редко. В этом случае наиболее вероятны другие инфекционные заболевания, в частности:

Токсикоинфекция

"В этом случае человек потребляет пищу, содержащую эндотоксины микроорганизмов (например, кишечной палочки), основным патогенетическим фактором здесь выступают токсины, которые выделяют этот микроорганизм. Конечно, это заболевание менее тяжелое в сравнении с ботулизмом, но наиболее распространенное", — пояснил Крючков.



Кишечная инфекция

Кишечную инфекцию (кишечная палочка, сальмонеллез, дизентерия, ротавирус) также можно подхватить, питаясь некачественной продукцией, предупредил собеседник «ВМ».

"В этом случае с едой в кишечник человека попадает микроорганизм, который начинает активно размножаться. Проявление этого недуга во многом похоже на токсикоинфекцию, но возникает оно не сразу после приема пищи, а чуть позже. Часто с кишечной инфекцией можно столкнуться при недостаточной обработке, например, овощей и фруктов", — сообщил Крючков.



Сопровождаются оба заболевания очевидными симптомами, среди которых:

Диарея;

Рвота;

Слабость;

Температура;

Спазмы;

Боли в животе.

Наличие или отсутствие таких инфекций тоже определяют условия хранения продукции, подчеркнул специалист.

"Например, мясо достаточно полежало на прилавке какое-то время, затем его доставили в точку общественного питания, недостаточно обработали для того, чтобы уничтожить все инфекции и бактерии, соответственно, они сохранились. Или, например, сам продукт был свежим, но его хранили, не соблюдая температурный режим. Если человек съест такие продукты, через какое-то время возникнут недомогания", — пояснил иммунолог.



Он предупредил, что в случае с токсико- и кишечными инфекциями есть люди, которые находятся в особенной группе риска.