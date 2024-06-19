От курения до лишая: восемь причин появления желтых пятен на теле

Врач Гилёва: жёлтые пятна на теле могут появиться из-за диабета. При этом заболевании пятна появляются на ладонях. Также это может быть признаком раннего атеросклероза, ишемической болезни сердца и заболеваний печени. Если обнаружили одно «ржавое» пятно в области голени и тыла стопы, берегитесь — это может быть золотистый лишай. По каким ещё причинам могут появиться жёлтые пятна, «Секрету фирмы» объяснила дерматовенеролог DocMa Полина Гилёва.

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1. Каротинодермия

Жёлтые пятна на ладонях, подошвах и носогубных складках могут появиться из-за того, что человек ест слишком много продуктов с каротином. Это морковь, тыква, мандарины, апельсины, абрикосы.

По словам Гилёвой, пятна исчезают через несколько недель после прекращения употребления в пищу данных овощей и фруктов.

2. Курение

У заядлых курильщиков жёлтые пятна обычно появляются на руках. Некоторые используют мундштук, чтобы избежать этой проблемы.

3. Метаболические нарушения

Как отметила врач, у людей старше 30 лет пятна на коже могут появиться из-за нарушения обмена жиров в организме, их отложений в сосудах. Например, узелки или бляшки (ксантомы) соломенно-жёлтого оттенка могут быть признаком первичного билиарного холангита. При этом недуге у больного воспаляются и сужаются жёлчные протоки.

"Диффузные плоские ксантомы в виде округлых бляшек жёлтого цвета могут быть одним из первых признаков такого грозного заболевания, как множественная миелома. Излюбленное место таких высыпаний — кожа туловища и конечностей. При этом ксантомы могут появиться и при нормальном уровне липидов", — Полина Гилёва, дерматовенеролог.



4. Приём некоторых лекарств

По словам врача, пятна могут появиться, например, после приёма мепакрина от глистов. У некоторых женщин могут возникнуть жёлто-коричневые пятна из-за пероральных контрацептивов, часто на лице.

«Учитывая, что БАДы не проходят исследований безопасности и эффективности, обладают гепатотоксичностью, их использование тоже может привести к окрашиванию кожи», — предупредила специалист.



5. Болезни почек

При проблемах с почками жёлтые пятна могут появиться на фоне ксероза (сухости кожи) и образования так называемой «гусиной кожи».

6. Токсическая меланодермия Габермана-Гофмана

Обычно эта проблема возникает у рабочих, которые много контактируют с горюче-смазочными материалами, объяснила Гилёва. Пятна сначала появляются на тыльной стороне кистей и предплечий, а затем распространяются на лицо.

7. Золотистый лишай

Золотистый лишай проявляется в виде пятна или плоской папулы жёлто-коричневой, «ржавой» окраски, чаще в области голени и тыла стопы. У детей высыпания возникают преимущественно на верхних конечностях. Очаги могут наблюдаться в течение нескольких лет, а затем спонтанно исчезать.

8. Недержание пигмента

Это редкое заболевание кожи, существующее с рождения или развивающееся в первые месяцы или годы жизни. Женщины им болеют чаще.

Пятна и полосы желтовато-коричневого цвета обычно появляются у больного на боках и конечностях. У них бывают причудливые, зубчатые края.

«Лицо обычно не поражается. Пигментация держится достаточно стойко в течение нескольких лет, но с возрастом уменьшается и может исчезнуть полностью. Точные причины заболевания неизвестны», — пояснила врач.



Гилёва добавила, что для определения точных причин жёлтых пятен на теле нужно обратиться за консультацией к врачу-терапевту и дерматологу. При наличии показаний он направит на дополнительные лабораторные обследования.

Пигментация может возникнуть даже из-за крема для ухода за кожей. Какие кремы не стоит использовать летом, чтобы не покрыться пятнами, — узнайте здесь.