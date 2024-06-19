В России от клещевого энцефалита привили 3,3 млн человек

Прививки от клещевого энцефалита в 2024 году сделали 3,3 млн человек. В связи с укусами клещей зарегистрировано 248 тыс. обращений в медицинские организации, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

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"В России от клещевого вирусного энцефалита привиты 3,3 млн человек. К настоящему моменту в медицинские организации в связи с уксусами клещей обратились более 248 тыс. граждан", - говорится в сообщении.



В Роспотребнадзоре уточнили, что наибольшее количество обращений зарегистрировано в Иркутской, Кировской, Кемеровской, Новосибирской, Свердловской, Томской, Тюменской, областях и Республике Удмуртия.

Обработано более 176 тыс. га территории страны.