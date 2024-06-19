Диетолог предупредила о последствиях ожирения у детей

Детское ожирение приобретает глобальные масштабы. По словам врачей, ежегодно число несовершеннолетних с лишним весом растет. По словам детского эндокринолога Дарьи Хайкиной, лишний вес в детском возрасте грозит опасными последствиями для здоровья ребенка.

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В частности, дети с ожирением входят в группу риска по развитию диабета второго типа. Это заболевание, при котором превышен уровень сахара в крови вследствие неспособности организма выработать инсулин.

Факторами, запускающими развитие заболевания, становятся как наследственная предрасположенность, так и малоподвижный образ жизни вкупе с ожирением, возникшим на фоне неправильного питания.

Хайкина уточнила, что диабет у детей проявляется частым мочеиспусканием, постоянным желанием пить, неконтролируемым аппетитом, чувством усталости и слабости, ухудшением зрения и потерей веса без причин.

Если диабет не лечится, он приводит к серьезным осложнениям. Например, к болезням сердца и сосудов, нейропатии, в запущенных случаях – к ампутации конечностей.

Эндокринолог напомнила, что родители могут предотвратить развитие опасного заболевания у детей. В первую очередь, нельзя допускать, чтобы ребенок набирал лишний вес. Поэтому его рацион должен быть полноценным и сбалансированным, богатым овощами и фруктами, цельнозерновыми продуктами.

При этом количество употребляемого сахара и продуктов, содержащих быстрые углеводы, лучше ограничить.

Хайкина подчеркивает, дети должны быть физически активны. Поэтому они должны проводить на свежем воздухе не менее 60 минут в день.

При этом врач напомнила, что лучшим примером, стимулирующим детей к поддерживанию здорового образа жизни, должны стать родители.

«Прививая детям здоровые привычки с раннего возраста, родители могут снизить риск развития диабета у них в будущем», - отметила врач в разговоре с «Газетой.ру».



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