Гастроэнтеролог назвала возможную причину появления темных кругов под глазами

Многие из нас сталкиваются с появлением тёмных кругов под глазами. Гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала о возможной причине такой проблемы.

© Чемпионат.com

Как отмечает эксперт, тёмные круги под глазами могут указывать на синдром Жильбера. Это генетическая особенность, из-за которой печень не способна эффективно обрабатывать токсины.

Также об этом состоянии могут сигнализировать пожелтение кожи и глаз, увеличение числа родинок, проблемы с желудком после жирных блюд, проблемы со сном или настроением.