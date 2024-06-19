Кумыс, чай, сок и многое другое: врачи перечислили меры профилактики импотенции

Неутешительная статистика говорит, что 90 процентов мужчин в возрасте от 20 до 75 лет имеют те или иные проблемы с потенцией. Речь не всегда идет о серьезных патологиях и полном отсутствии эрекции, поэтому многие не обращаются к врачу и начинают бороться с эректильной дисфункцией самостоятельно. Миллионы мужчин прибегают к самым очевидным способам возвращения потенции и стараются есть как можно больше так называемых афродизиаков — определенных специй и продуктов. Какие из них на самом деле приносят пользу здоровью в целом и потенции в частности, а какие могут и навредить, «Лента.ру» узнала у врачей.

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Что нужно есть для улучшения потенции?

Пропадающая эрекция нередко сигнализирует о довольно серьезных проблемах со здоровьем: например, о нарушении кровотока, о заболеваниях сердечно-сосудистой системы или о сахарном диабете. Иногда же причиной эректильной дисфункции становится затяжной стресс или заболевания мочеполовой системы. И хотя эта проблема должна решаться в кабинете уролога, существуют общие рекомендации, соблюдение которых может быть полезно.

Как работает эрекция?

Эректильная ткань пениса состоит из полых пещеристых тел. Когда мужчина испытывает возбуждение, мозг подает сигнал нервным клеткам.

В организме начинают выделяться химические вещества, которые увеличивают приток крови к пенису. Пещеристые тела заполняются кровью, пенис становится твердым и увеличивается в размерах.

Терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова заверила, что существует множество продуктов, которые могут оказать положительное влияние на потенцию, так как содержат витамины и минералы, улучшающие кровообращение и повышающие уровень тестостерона.

«Среди продуктов, способствующих повышению потенции, особое место занимают орехи (арахис, грецкий, кедровые). Они содержат цинк и витамин Е, играющие важную роль в производстве тестостерона и улучшении кровообращения», — Людмила Фролова, терапевт.



Также мужчинам со слабой эрекцией Фролова рекомендовала есть морскую рыбу. Морепродукты содержат много цинка и тоже помогают увеличить уровень тестостерона, объяснила она.

«Рыба не обязательно должна быть деликатесной и дорогой, — уточнила Фролова. — Даже регулярное употребление доступной всем мойвы положительно скажется на состоянии здоровья. Мойва богата эйкозапентаеновой и докозагексаеновой полиненасыщенными кислотами, стимулирующими выработку мужских половых гормонов».



По словам терапевта Анастасии Тимощенко, для потенции особенно важны витаминов D, E, B6, C, A и фолиевая кислота. Помимо жирной рыбы и орехов она рекомендовала мужчинам есть яйца, щавель и брокколи.

Благотворно на сексуальную функцию влияет и шоколад, при употреблении которого организм вырабатывает серотонин. Помогают в восстановлении потенции и бананы: содержащийся в них калий нормализует артериальное давление и улучшает кровоток.

Эндокринолог Аделина Муртазина добавила, что первое место в списке необходимых для мужчин продуктов занимают томаты, так как в них содержится ликопин, защищающий от рака простаты. А для повышения уровня тестостерона она посоветовала регулярно есть белокочанную капусту, сельдерей, петрушку, салат и яйца.

Еще одним продуктом, полезным для потенции, научный портал WebMD назвал острый перец. По словам экспертов, содержащиеся в халапеньо и других острых перцах вещества улучшают кровоток во всех органах, включая пенис. Кроме того, специалисты рекомендовали тем, у кого есть проблемы с потенцией, добавить в рацион чеснок, так как он помогает сохранять артерии чистыми.

«Однако чеснок может вызвать проблемы, когда дело дойдет до романтики», — шутят эксперты.



На потенцию могут повлиять и различные специи, рассказала андролог-эндокринолог Яна Шварц. По ее словам, считается, что все виды острого перца, мускатный орех, фенхель и имбирь являются мощными мужскими афродизиаками.

«Гвоздика, пажитник и кардамон обладают свойством повышать либидо, снижать воспаление и, вероятно, влиять на выработку тестостерона, а корица и шафран — усиливать интенсивность кровообращения, улучшая качество эрекции», — Яна Шварц, андролог-эндокринолог.



Однако врач добавила, что стоит учитывать особенности каждого организма и тот факт, что при серьезных патологиях, оказывающих влияние на эрекцию, необходимо своевременное и полноценное обследование у специалиста, а не самолечение.

Бесконтрольное использование специй без понимания причины сексуальной дисфункции может на какое-то время побороть симптомы, но болезнь все равно будет прогрессировать, что в дальнейшем потребует серьезного лечения, предупредила Шварц.

Какие напитки полезны для потенции?

По словам токсиколога Михаила Кутушова, улучшить эрекцию поможет зеленый чай, который богат антиоксидантами, способными снижать уровень стресса, бороться с воспалениями и благотворно влиять на сосуды. Этот напиток также улучшает кровообращение и является полезным для сердечно-сосудистой системы.

«Гранатовый сок и сок свеклы также содержат большое количество антиоксидантов и нитратов, которые способствуют улучшению выносливости, кровотока и сексуальной функции», — Михаил Кутушов, токсиколог.



Другим полезным для эрекции напитком Кутушов назвал кофе: он расширяет сосуды, улучшает кровоток и повышает уровень адреналина, что благотворно сказывается на потенции. Как отмечает портал WebMD, мужчины, которые пьют две-три чашки кофе в день, имеют меньший риск столкнуться с эректильной дисфункцией. При этом специалисты уточнили, что такой эффект дает содержащийся в кофе кофеин, а он есть и в других напитках — например, в чае.

Кроме того, Кутушов призвал мужчин со слабой эрекцией пить кумыс.

«Его регулярное потребление позволяет восстановить циркуляцию крови, улучшить процессы регенерации, замедлить процесс естественного старения, повысить гемоглобин, что крайне положительно сказывается на эректильной функции. Для ее усиления необходимо выпивать по 200 миллилитров кумыса через полчаса после завтрака», — объяснил он.



Нутрициолог Марина Кумерина добавила, что на пользу мужскому здоровью также идет иван-чай. Он богат фосфором, калием, марганцем, кальцием, цинком, натрием, медью, магнием, селеном, железом, а также витаминами А, В, С, РР, флавоноиды, лектинами, дубильными веществами. Иван-чай нередко рекомендуют пить при признаках простатита и других заболеваний предстательной железы, объяснила специалистка.

«Чтобы иван-чай дал нужный эффект, его необходимо пить курсами, в течение нескольких месяцев», — Марина Кумерина, нутрициолог.



Кумерина также порекомендовала мужчинам пить сок сельдерея. В нем содержится андростенон, аналог мужских половых гормонов, способствующий повышению либидо и поддерживающий эректильную функцию.

«Низкая калорийность, богатый витаминный состав, содержание эфирных масел, хлорофилл и полифенолы делают этот продукт незаменимым помощником на пути к здоровью», — заверила она.



В то же время доктор Кутушов предупредил, что перед тем, как добавить в свой рацион тот или иной продукт или напиток, нужно убедиться в том, что на него нет аллергии. Врач также напомнил, что любой продукт нужно употреблять с умеренностью.

Какие продукты и напитки вредят потенции?

Недостаточно просто добавить в рацион полезные продукты, необходимо также отказаться от вредных, Марк Гадзиян. В первую очередь он посоветовал мужчинам, которые хотят улучшить потенцию, перестать есть сахар. Гадзиян объяснил, что сахар запускает выработку инсулина, снижающего уровень тестостерона. Кроме того, уролог посоветовал употреблять как можно меньше соли и алкоголя.

«Нужно сократить потребление масел — подсолнечного, кукурузного и соевого, так как они содержат жирные омега-6 кислоты, нарушающие эрекцию. Также вредит мужскому здоровью фастфуд», — Марк Гадзиян, уролог.



Особенно вредным для мужского здоровья врачи называют пиво. В частности, хирург Александр Умнов утверждал, что пиво не только ведет к импотенции, но и может стать причиной бесплодия. Однако проблемы у любителей пенного напитка появляются не сразу, а спустя годы регулярного употребления.

Врач объяснил, что соли тяжелых металлов, содержащиеся в пиве, снижают выработку тестостерона. Поэтому у мужчин, которые регулярно пьют пиво, активнее вырабатываются женские половые гормоны — эстрогены, что приводит к проблемам с эрекцией и увеличению грудных желез.

Еще один вредный для мужчин напиток — кока-кола и другие сладкие лимонады, причем использование в них сахарозаменителя не делает их более полезными для мужского здоровья. Во многих из них содержится подсластитель аспартам, который, как показывают исследования, напрямую влияет на уровень серотонина. А низкий уровень этого гормона негативно влияет на либидо как у мужчин, так и у женщин.

Вредным для потенции может быть даже кофе — в том случае, если не знать в нем меры. Согласно исследованию американских ученых, мужчины, которые пили кофе в очень больших количествах, имели на 37 процентов больший риск развития эректильной дисфункции, чем те, кто употреблял его умеренно.

Несмотря на все эти рекомендации, врачи уверяют, что одним только питанием проблему с эрекцией, если она есть, решить невозможно.