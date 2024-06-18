Врач перечислил продукты, которые могут спровоцировать ботулизм

Заразиться ботулизмом можно при употреблении консервов, домашних заготовок, готовых блюд и еды из заведений общественного питания. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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"Ботулотоксин сохраняется в тех продуктах, где есть частички земли, то есть которые сложно помыть. Поэтому его часто можно встретить в грибных консервах, таких как грибы (очень пористые). Бактерия размножается в теплой и влажной среде", — пояснила диетолог.



Соломатина рекомендует тщательно промывать грибы и отваривать их по нескольку раз, сливая старую воду.

Если человек сам готовит консервы из рыбной и мясной продукции, то ему также важно промыть все ингредиенты и избавить главный ингредиент от внутренностей, передает 360.ru.

Ботулизм — это тяжелое пищевое отравление, которое возникает при попадании в организм опасных токсинов. Об этом сообщил врач-инфекционист Глеб Рыжов. По словам медика, начальные симптомы ботулизма похожи на обычное отравление.

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, из-за каких безопасных, на первый взгляд, продуктов можно заболеть ботулизмом.