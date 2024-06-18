Врач назвал продукты, которые могут привести к серьезному отравлению

Плохо приготовленные морепродукты и мясо могут стать причиной серьезного отравления, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, также нужно быть осторожнее с молочной продукцией, овощами и фруктами.

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"Некоторые продукты могут вызвать серьезные последствия отравления из-за своей природы или неправильного хранения. Возьмем, к примеру, морепродукты. Если их плохо приготовить, они могут содержать вредные микроорганизмы, что приведет к серьезным проблемам", — объяснил медик.



Врач отметил, что если плохо прожарить мясо или держать его в неправильных условиях, в нем могут появиться патогенные бактерии. То же самое касается и молочной продукции, которая быстро портится и может содержать вызывающие инфекции микроорганизмы.

Кроме того, причиной серьезных инфекций могут стать сырые или не очень прожаренные яйца, добавил Белоусов. Нельзя забывать и про фрукты и овощи. Их необходимо тщательно мыть перед употреблением, иначе на них могут остаться бактерии и пестициды, заключил гастроэнтеролог.

Ранее Роспотребнадзор опубликовал памятку о ботулизме и советы, как избежать отравления. Так, ведомство призывает не покупать консервированные продукты на рынках или с рук и ни в коем случае не употреблять в пищу соления из вздувшихся банок.