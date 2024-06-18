Психиатр назвал вейпы «трамплином в большую наркологию»

Электронные сигареты содержат «приятную» вкусопередачу, на фоне которой у людей вырабатываются рефлексы.

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Кроме того, устройства для испарения курительных жидкостей затрудняют поступление кислорода в мозг. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил Александр Федорович.

«Основа [в вейпах — прим. ГМ] — глицерин, который элементарно блокирует ацинусы, альвеолы — это минимальные единицы лёгких, затрудняя тем самым газообмен. Вот тебе, пожалуйста, затруднение поступление кислорода к мозгу. Я уже не говорю о том, что это прекрасный трамплин в большую наркологию, потому что это уже на уровне рефлекса, что можно что-то держать в руках, что-то можно засовывать в рот, что-то можно дымить. А если это ещё и сопроводить приятной органолептикой — хотите вишнёвый, хотите сливовый. Это тотальная программа по разрушению здоровья нации: во-первых, физического, во-вторых, психического».



Ранее в Никотиновом альянсе усомнились в принятии закона о полном запрете вейпов. Правительство приложило много усилий для вывода этого товара из серой зоны. Запрещать легальный сбыт продукции нецелесообразно, сообщил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель Никотинового альянса России Андрей Лоскутов.