Чувствительность зубов: как бороться с проблемой

Всем нам знакома ситуация, когда зубы начинают остро реагировать на кислые, холодные или горячие блюда. Чувствительность может изменяться по разным причинам, но важно понять, как же решить эту проблему, чтобы не отказываться от любимых продуктов. Без помощи специалиста в этом вопросе не обойтись, поэтому стоматолог, гнатолог Вячеслав Минко подсказал, как избавиться от дискомфорта и болезненных ощущений

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Почему зубы становятся чувствительными

Ошибочно полагать, что чувствительность зубов — индивидуальная особенность человека. Если ранее вы не замечали проблем, но в какой-то момент боль начала мешать наслаждаться любимыми блюдами, это повод обратиться к стоматологу, чтобы выяснить причину.

Вячеслав называет основной причиной повышения чувствительности зубов разрушение эмали. Есть еще одно ложное убеждение, что эмаль невозможно восстановить, однако восстановлением защитной оболочки зуба не только можно, но и нужно заниматься регулярно. Если вы проигнорируете эти изменения в чувствительности, в дальнейшем рискуете получить проблемы куда серьезнее — вплоть до разрушения зубов.

Что делать, если чувствительность зубов начинает серьезно беспокоить

Чистим зубы правильно

Далеко не все знают, как правильно чистить зубы, хотя эта процедура знакома абсолютно каждому с самого детства. Важно понимать, что чистить зубы необходимо сверху вниз, таким образом вы вычищаете бактерии из десен, а не загоняете их еще глубже, провоцируя развитие заболевания десен. И еще — жесткая щетка вам скорее навредит, чем поможет сохранить эмаль.

Выбираем зубную пасту

Правильная и безопасная зубная паста выбирается не по вкусу и запаху, а по степени абразивности. Этот пункт прописан на упаковке как RDA. Смотрите, чтобы индекс был ниже 75, только в этом случае вашей эмали не грозит разрушение.

Профессиональная чистка

Как бы хорошо вы не ухаживали за зубами, без профессиональной чистки вам грозит не только разрушение эмали, но и постоянный кариес. Большинство врачей не только удаляют жесткий налет, который невозможно снять самостоятельно, но и используют специальные составы, которые укрепляют зубы и предотвращают дальнейшее разрушение.

Скорректируйте рацион

Если вы понимаете, что чувствительность зубов повысилась, на какое-то время откажитесь от сладких напитков, леденцов, карамели и других жестких или кислотных продуктов. После каждого приема пищи стоит прополаскивать рот. Вячеслав: «Будьте аккуратны и с цитрусовыми, а также с продуктами с высоким содержанием сахара».