Хирург рассказал, кто находится в группе риска развития варикоза

Варикозная болезнь нижних конечностей представляет собой одну из важнейших проблем современного здравоохранения. Подробнее об этом недуге, а также о симптомах и причинах его возникновения «Вечерней Москве» рассказал флеболог, хирург, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Алексей Ларичев.

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Что такое варикозная болезнь вен

По словам врача, варикозная болезнь или варикозное расширение вен нижних конечностей — это хроническое нарушение циркуляции крови и работы клапанов, с первичным варикозным расширением подкожных вен нижних конечностей, что со временем необратимо приводит к нарушению полноценного кровоснабжения тканей.

"Оно, в свою очередь, может привести к развитию хронической венозной недостаточности (отек, гиперпигментация, венозная экзема, липодерматосклероз, трофическая язва)", — отметил Ларичев.



Почему возникает варикоз

Варикозная болезнь — поли­этиологическое заболевание (то есть заболевание, развивающееся по многим причинам — прим. «ВМ»), на возникновение которого влияют:

Наследственность;

Ожирение;

Нарушения гормонального статуса;

Особенности образа жизни;

Беременность.

"Причины возникновения варикозного расширения вен разнообразны, в основе них лежит генетическая предрасположенность. Кроме наследственного фактора, развитию варикозной болезни способствуют дисрегуляция синтеза коллагена, особенности структурно-функциональной организации клапанов, активность лейкоцитов и фибробластов, выраженность мышечного слоя венозной стенки. Заболевание проявляется варикозной трансформацией подкожных вен с развитием синдрома хронической венозной недостаточности", — пояснил Ларичев.



Факторы риска развития варикоза

К факторами риска развития варикозной болезни, как рассказал флеболог, относятся:

Женский пол;

Изменения гормонального фона (например, при беременности, менопаузе, приеме эстрогенов);

Избыточная масса тела;

Высокая концентрация сахара в крови;

Чрезмерное употребление алкоголя, курение;

Длительная физическая нагрузка на нижние конечности (в группе риска — атлеты, бодибилдеры, разнорабочие);

Работа, предполагающая постоянное нахождение в положении сидя (вождение автомобиля, работа в офисе);

Работа, предполагающая постоянное нахождение в положении стоя без возможности отдыха и смены положения тела (врачи-хирурги, педагоги, продавцы);

Врожденные отклонения в свертываемости крови;

Неправильный рацион питания;

Постоянное ношение тесной одежды;

Заболевания почек;

Хронические нарушения пищеварения (частые запоры);

Ношение обуви на высоком каблуке;

Жаркая погода (злоупотребление загаром);

Заболевания сердечно-сосудистой системы;

Передозировка препаратами, повышающими свертываемость крови;

Оперативные вмешательства или потеря крови во время хирургических процедур;

Частые стрессы.

Меры профилактики варикозной болезни

Меры профилактики заболевания вен включают:

Правильное питание: употребление овощей, фруктов, рыбы, продуктов, богатых витаминами C, E и P, а также ограничение соленой, копченой, жирной пищи и алкоголя;

Спортивные нагрузки: ежедневное выполнение комплекса гимнастики, включающего упражнения для ног, такие как подъем на носки, приседания, махи ногами и подъемы прямых ног из положения лежа;

Изменение образа жизни: отказ от курения, снижение стресса, регулярные прогулки и отдых с поднятыми ногами;

Ношение компрессионного трикотажа: использование специальных чулок или гольфов для поддержания тонуса вен и улучшения кровотока;

Контроль массы тела: поддержание нормального веса для снижения нагрузки на сосуды;

Ношение удобной обуви: предпочтение обуви на низком каблуке или плоской подошве для уменьшения давления на вены;

Соблюдение гигиены: ежедневный уход за кожей ног, использование кремов и гелей для улучшения кровообращения и предотвращения сухости кожи;

Контрастный душ для повышения сосудистого тонуса.

Как лечат варикозную болезнь

По мнению врача, в зависимости от стадии и тяжести течения заболевания при варикозе нижних конечностей комплексно применяются хирургические вмешательства, компрессионная терапия и флеботропные лекарственные средства.

"К консервативным методам относятся компрессионная терапия, медикаментозное лечение и физиотерапевтические мероприятия", — уточнил Ларичев.



Компрессионная терапия

Компрессионную терапию при варикозном расширении вен клинические рекомендации предписывают использовать самостоятельно как базовый метод или в дополнение к инвазивным вмешательствам, объяснил специалист:

"Компрессионное лечение применяется в обязательном порядке как дополнительная терапия при всех современных методах лечения, реже — как основной способ лечения. Данная терапия направленна на оказание давления на поверхностные и глубокие вены и как следствие повышается эффективность работы клапанов, что приводит к оттоку крови."



Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение при варикозной болезни подразумевает лечение препаратами флеботропного действия, сообщил флеболог:

"Препараты этой группы повышают тонус периферических вен и лимфатических сосудов. Лекарственные препараты (венотоники), мази, крема уменьшают отеки и болевые симптомы. Также их назначают для профилактики тромбоза и заживления трофических нарушений."



Физиотерапия

С помощью физиотерапии улучшаются венозный и лимфатический оттоки, улучшается микроциркуляция, неприятные ощущения в нижних конечностях, такие как боли и судороги в икроножных мышцах, проходят, заверил хирург:

"Данный метод заключается в проведении прессотерапии. Данная процедура направлена на удаление лишней жидкости из нижних конечностей, образовавшейся на фоне хронической венозной недостаточности и начальных венозных отеков."



Хирургическое лечение

Основной целью хирургического лечения является устранение механизма болезни, а именно патологических вено-венозных сбросов, пояснил медик. Это достигается путем пересечения и перевязки недостаточных перфорантных вен, сафено-феморального и сафено-поплитеального соустий.

С развитием современных малоинвазивных технологий старые представления о венэктомии как об объемной и травматичной операции с «лампасными» разрезами ушли в прошлое, успокоил флеболог:

"Устье большой подкожной вены абсолютно полноценно обрабатывается из небольших косметичных доступов (так называемый бикини–доступ), диссекция перфорантных вен и мини-флеб­эктомия крючками позволяют обойтись без кожных разрезов на голени. При неосложненных формах ВБНК вполне возможно амбулаторное хирургическое лечение в режиме стационара одного дня."



Радиочастотная абляция вен (РЧА вен)

Это современная технология и один из самых эффективных способов лечения варикозных болезней вен нижних конечностей. Суть метода заключается во введении внутрь пораженной вены специального проводника, вырабатывающего тепловое излучение. С помощью радиочастотного излучения происходит тепловое воздействие на стенки пораженного участка вены, структура поврежденного сосуда разрушается, вена исключается из общей системы кровотока.

Лазерное лечение варикозного расширения вен нижних конечностей (ЭЛВК)

Метод эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК) является одним из самых распространенных способов лечения варикоза вен и подразумевает тепловое воздействие лазерного луча на стенки вены. Введенный внутрь вены световод воздействует на нее лазерным лучом, в результате происходит склеивание венозного сосуда.

Склеротерапия

Данный метод предполагает лечение варикозного расширения вен нижних конечностей путем склеивания стенок сосудов, иначе говоря — закрытие вены. В просвет вены вводится лекарственный препарат в пенной или жидкой форме, который склеивает вену.

Фототерапия с использованием технологии IPL (Intense Pulsed Light)

Это современная технология омоложения кожи, основанная на использовании светового потока высокой интенсивности. Она активизирует синтез коллагена и ускоряет обновление клеток, делая кожу более гладкой, свежей и уменьшая морщины.