Женщины сильнее мужчин подвержены болезням сердца из-за депрессий

Главврач челябинской городской клинической больницы № 1 Дмитрий Тарасов рассказал, что женщины, регулярно испытывающие стресс и находящиеся в состоянии депрессии, после 40 лет оказываются гораздо чаще подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Тарасов отметил, что мужчины от этого страдают в гораздо меньшей степени.

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Кроме того, у женщин, часто испытывавших депрессию, на 55% выше шанс развития гипертонии, повышения холестерина и развития диабета.

Врач отметил, что многие женщины крайне легкомысленно относятся к подобным симптомам, считая, что у них сугубо психологическое происхождение. Специалист рекомендует чаще посещать врачей, а также заниматься йогой и выполнять дыхательные упражнения.

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