Диетолог рассказал, о каких болезнях свидетельствует постоянная жажда

Если человеку недостаточно ежедневной нормы в 2–2,5 литра воды и его потребность в ней возрастает, это может говорить о наличии ряда эндокринных заболеваний, в том числе сахарного диабета второго типа. Об этом рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

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"Это зачастую связано с рядом эндокринных заболеваний, примером которых является сахарный диабет второго типа. Полидипсия, или постоянная жажда, как раз сопровождает манифестацию проблем метаболического характера", — отметила специалист.



По словам Королевой, причинами повышенной жажды также могут быть патология почек, гипертиреоз, гиперпаратиреоз, интоксикация, рвота, диарея, обширные ожоги, психические расстройства и органические заболевания центральной нервной системы, пишет Общественная Служба Новостей.

Диетолог также упомянула, что во всех этих случаях повышенная жажда входит в список симптомов заболевания и уже может являться поводом для обращения к врачу.

Специалисты также объяснили, чем обезвоживание на 10–15 процентов может быть опасно для организма.