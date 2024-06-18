Какие продукты могут стать причиной ботулизма

Инфекционист Рачкова: продукты, загрязнённые ботулотоксином, могут иметь обычный вид и вкус. В Москве более 100 человек обратились за медицинской помощью с симптомами ботулизма после употребления в пищу салата из сервиса по доставке еды. «Секрет фирмы» спросил у врача-инфекциониста, какие продукты чаще других могут стать причиной заражения ботулизмом.

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Что такое ботулизм

Врач-инфекционист DocMa Ирина Рачкова рассказала, что ботулизм — относительно редкое, но тяжёлое и потенциально смертельное заболевание, вызванное отравлением ботулотоксином. Самая распространённая форма ботулизма — пищевой ботулизм.

Ирина Рачкова, врач-инфекционист:

Возбудитель ботулизма — бактерия Clostridium botulinum — является анаэробной бактерией. Это означает, что она может развиваться только при отсутствии кислорода. C. botulinum образует споры, которые широко распространены в окружающей среде, включая почву, а также речную и морскую воду



Споры, попадая в благоприятные условия (отсутствие или низкое содержание кислорода, нейтральная или щелочная среда, температура от 25 до 37° C, низкий уровень сахара и соли) прорастают в вегетативную форму и начинают вырабатывать ботулотоксин.

Опасные продукты

Список продуктов, в которых находят ботулотоксин, разнится в зависимости от стран и местных особенностей питания.

«Например, в Китае более половины случаев ботулизма пищевого происхождения связаны с употреблением тофу домашнего брожения и других ферментированных бобовых продуктов», — отметила медик.



Чаще всего источник ботулизма — домашние консервы в особенности грибы и овощи с низким содержание естественных кислот — огурцы, зеленый горошек, кукуруза, зеленая фасоль, спаржа и свёкла.

«Поэтому рекомендуется консервировать их с добавлением кислоты и соли, так как возбудитель ботулизма неустойчив к кислой среде и к высоким концентрациям поваренной соли. Не рекомендуется консервировать лежалые, подвергшиеся порче овощи, фрукты, ягоды», — подчеркнула эксперт.



В списке опасных продуктов также рыбные и мясные консервы — вяленая, копчёная и солёная рыба и мясо, ветчина и сосиски домашнего приготовления. Обсеменение мяса может происходить в процессе убоя и разделки туши, а рыбы — в процессе ловли. Поэтому рекомендуется хорошо промывать продукт перед консервацией, удалять потроха и хранить в холоде.

Но опасную бактерию можно встретить и в продуктах промышленного производства.

«В заражении промышленных продуктов играет роль как нарушение технологии производства, так и неправильное хранение уже готовых продуктов. Чаще всего причиной ботулизма являются готовые к употреблению продукты в упаковках с низким содержанием кислорода», — объяснила Рачкова.



По её слова возбудителя ботулизма находили в таких магазинных продуктах:

морковный сок,

измельчённый чеснок в масле,

консервированный сырный соус,

консервированный соус чили,

консервированный тунец.

«Важно знать, что продукты, загрязненные ботулотоксином, могут иметь обычный вид и вкус. Хотя некоторые клостридии вырабатывают ферменты, которые "портят" пищу, придавая ей неприятный внешний вид, вкус или запах, невозможно достоверно заподозрить присутствие ботулотоксина в пище на основании внешних признаков», — сказала специалист.



Поэтому не стоит употреблять консервы с испорченной упаковкой и странным запахом.

О вспышке ботулизма в Москве «Секрет» подробно рассказал в этом материале.