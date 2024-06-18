Назван способ самостоятельно обнаружить опухоль яичка

Опухоль яичка развивается в основном у молодых мужчин в возрасте до 40 лет, рассказал уролог, андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников. В своем Telegram-канале он назвал способ самостоятельно обнаружить ее.

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Уролог объяснил, что риск развития опухоли в яичке увеличивает крипторхизм (не опущенное в мошонку яичко), травма органа, синдром Клайнфельтера, генетическая предрасположенность и снижение концентрации половых гормонов.

Доктор заверил, что с помощью самодиагностики болезнь можно обнаружить на ранней стадии. По словам Лубенникова, обследование нужно делать в положении лежа или сидя, в расслабленном состоянии.

Следует несколькими пальцами медленно прощупывать каждое яичко на наличие образований. Смещать мошонку нужно медленно и плавно. В норме прощупывается только придаток яичка, который напоминает тяж. В остальном яички должны быть гладкие, без образований и бугристостей Александр Лубенников уролог, андролог



Врач также напомнил о необходимости визуального осмотра половых органов.

«На мошонке не должно быть пятен, высыпаний, покраснений и необычных образований типа прыщей, — отметил уролог. — Если же что-то смущает, то следует обратиться к врачу».



Ранее Лубенников перечислил неочевидные причины боли в мошонке. Часто, по его словам, боль в яичке отмечается после операций — пересечения семявыносящих протоков или удаления паховых грыж.