Как безопасно прекратить прием антидепрессантов

Медленное, гиперболическое снижение доз антидепрессантов снижает риск развития абстинентного синдрома при отмене препаратов. Об этом изданию The Conversation рассказала Кэтрин Уоллис, руководитель клинического подразделения общей практики Медицинской школы при Университете Квинсленда (Австралия).

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Уоллис отметила, что при грамотном лечении терапия депрессии занимает от шести месяцев и ограничивается только одним эпизодом. При этом длительность приема антидепрессантов не должна превышать одного года. Превышение рекомендуемых сроков приема может стать причиной развития абстинентного синдрома при попытке отменить лекарства.

Симптомы абстиненции включают нервозность, раздражительность, бессонницу, усталость, шум в ушах, кошмары, тремор, судороги, нарушения равновесия и повышенное нервное возбуждение. Иногда синдром отмены протекает в тяжелой форме и становится причиной навязчивых мыслей о саморазрушении. По словам врача, многие пациенты воспринимают ухудшение самочувствия как начало нового депрессивного эпизода и начинают новый курс антидепрессантов.

Для сведения к минимуму симптомов абстиненции Уоллис не рекомендует урезать дозу лекарство пропорциональным образом (например, вдвое) в несколько этапов или выделять для приема определенные дни. По мнению врача, такой подход может оказаться травматичным для психики. Вместо этого дозировку рекомендуется сокращать медленно, гиперболическим методом. Например, по графику с 50 мг до 25 мг, а затем постепенно до 15 мг, 10 мг, 6 мг, 4 мг, 2 мг, 1 мг и 0 мг.

Врач отметила, что препараты в мини-дозировках, необходимых для соблюдения графика, может быть трудно (или невозможно) приобрести. В этом случае рекомендуется обсудить с врачом, как можно безопасно и эффективно «разделить» целую капсулу или таблетку.