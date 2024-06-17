Как хронические болезни сердца влияют на риск развития постковидного синдрома

Американские медики проследили за влиянием большого числа хронических болезней на вероятность развития постковидного синдрома и обнаружили, что этот риск вырастает значимым образом (на 19%) только для болезней сердца и сосудов, но не других хронических заболеваний. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Колумбийского университета (Нью-Йорк).

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"Проведенный учеными анализ показал, что женщины и пациенты с хроническими болезнями сердца и сосудов значительно реже избавлялись от всех симптомов болезни через три месяца после выздоровления, чем другие переболевшие. При этом ученые не обнаружили свидетельств того, что болезни почек, диабет, астма, хроническая обструкционная болезнь легких, депрессия или вредные привычки влияли на процесс выздоровления пациентов", - говорится в сообщении.



К такому выводу пришла группа медиков под руководством доцента Колумбийского университета в Нью-Йорке Элизабет Ольснер при длительных наблюдениях за здоровьем почти 5 тыс. пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией в разные периоды пандемии в промежутке между 2020 и 2023 годами. Ученые всесторонне изучили то, как различные факторы, в том числе вакцинация, хронические болезни и вредные привычки, влияли на процесс выздоровления больных и шансы развития постковидного синдрома.

Проведенный учеными анализ показал, что у большинства пациентов все симптомы перенесенной болезни пропадали через два или три десятка дней, однако при этом у каждого пятого пациента развивался постковидный синдром. Это было больше всего характерно для больных, которые не получили прививки до заражения, а также для представительниц слабого пола и носителей хронических болезней сердца и сосудов. В первом случае этот риск вырастал на 30%, а в последних двух - на 18-19%.

Как предполагают ученые, собранные ими сведения говорят о необходимости последующего изучения того, как хронические болезни сердца и сосудов, а также связанные с ними перемены в работе организма и иммунной системы, влияют на развитие характерных сбоев в работе всех органов тела, которые обычно выявляются у носителей постковидного синдрома.

О постковидном синдроме

Многие люди, перенесшие коронавирусную инфекцию, страдают в последующие несколько месяцев от постковидного синдрома. Он выражается в хронической усталости, выпадении волос, одышке и обострении многих хронических заболеваний, что предположительно связано с постоянно высокой активностью иммунной системы. Большинство пациентов избавляется от постковида в первые полгода после избавления от инфекции, однако у некоторых его симптомы сохраняются на протяжении нескольких лет.