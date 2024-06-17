Накануне стала мамой: в Ростове врачи спасли 29-летнюю ростовчанку с инсультом
Врачи ростовской ГБСМП спасли 29-летнюю женщину, у которой внезапно случился инсульт. Как сообщили в телеграм-канале министерства здравоохранения Ростовской области, накануне ростовчанка стала мамой, а после выписки из роддома почувствовала себя плохо – появилась внезапная головная боль, нарушение координации, потеря сознания.
Муж ростовчанки немедленно вызвал скорую. Все симптомы указывали на инсульт. В стационаре диагноз подтвердился.
Специалисты отделения нейрохирургии ростовской ГБСМП выполнили срочную и сложную операцию. Через несколько дней женщина смогла передвигаться и самостоятельно себя обслуживать.
«Увы, инсульты сегодня значительно помолодели и диагностируются и у тех, кому нет и 30 лет. Однако современные медицинские технологии позволяют нам не только спасать жизнь таким пациентам, но и сохранять им все жизненные функции», – отметил завотделением нейрохирургии Дмитрий Головин.