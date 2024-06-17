В Ростове врачи спасли 29-летнюю ростовчанку с инсультом

Врачи ростовской ГБСМП спасли 29-летнюю женщину, у которой внезапно случился инсульт. Как сообщили в телеграм-канале министерства здравоохранения Ростовской области, накануне ростовчанка стала мамой, а после выписки из роддома почувствовала себя плохо – появилась внезапная головная боль, нарушение координации, потеря сознания.

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Муж ростовчанки немедленно вызвал скорую. Все симптомы указывали на инсульт. В стационаре диагноз подтвердился.

Специалисты отделения нейрохирургии ростовской ГБСМП выполнили срочную и сложную операцию. Через несколько дней женщина смогла передвигаться и самостоятельно себя обслуживать.