Туристка позагорала на пляже и попала в реанимацию с ожогами всего тела.

По данным телеграм-канала, 23-летняя жительница Санкт-Петербурга отправилась на берег Финского залива, чтобы приобрести натуральный и ровный загар. Она провела на пляже весь день и в итоге получила серьёзные ожоги. Подробности истории — далее в материале.

© Секрет Фирмы

Что случилось в Санкт-Петербурге

23-летняя местная жительница отправилась на берег Финского залива, чтобы позагорать. Но ситуация вышла из-под контроля, и в итоге девушка сильно обгорела. Её спасли подруги, которые доставили пострадавшую в НИИ Джанелидзе, сообщил телеграм-канал Shot.

Там у девушки обнаружили повреждение 60% тела и ожоги 1-й и 2-й степеней. Сейчас пациентка находится в ожоговой реанимации.

Не первый случай

В конце мая 21-летняя питерская студентка решила позагорать недалеко от общежития в парке. Она начала весь процесс около 16 часов дня, но спустя полтора часа ей стало плохо. Она вызвала скорую, и девушку отправили в реанимацию. Оказалось, что у неё 80% ожогов 1-й степени и 2% ожогов 2-й степени.

Ранее в Роскачестве рассказали, какие препараты усиливают чувствительность к солнцу и могут привести к ожогам. Со списком ознакомиться можно здесь.