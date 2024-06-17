Врач рассказала, кто может стать донором крови

Практически все жители России старше 18 лет, у которых есть российское гражданство или вид на жительство сроком не менее года, могут стать донорами крови. Об этом «Москве 24» рассказала врач-трансфузиолог Центра крови имени О. К. Гаврилова Людмила Титова.

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По ее словам, для проведения процедуры важно, чтобы вес человека составлял не менее 50 кг, а также отсутствие медицинских противопоказаний к процедуре — временных и постоянных. К постоянным относятся инфекционные и паразитарные болезни, злокачественные новообразования, болезни крови или центральной нервной системы. К временным — повышение температуры тела, пульс меньше 55 или больше 95 ударов в минуту, а также слишком высокое или низкое артериальное давление.

Врач добавила, что оптимальным возрастом для начала донорства считается период с 20 до 35 лет.

Ученые из Больницы Оттавы до этого выяснили, что пол донора крови не влияет на выживаемость реципиента. Исследование не выявило статистически значимых различий в общей выживаемости между реципиентами донорской крови мужчин и реципиентами донорской крови женщин. Ученые отметили, что теперь нет препятствий для женщин, которые хотели бы стать донорами крови.