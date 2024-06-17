Эксперт Минздрава заявила о достаточном запасе донорской крови в России

Первая (I) группа универсальна. Биоматериал имеет установленные сроки годности и по их окончании подлежит утилизации. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила доктор медицинских наук, главный научный сотрудник ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России Марина Вершинина. «Универсальный донор у нас та группа крови, которая всем может дать, это первая. В банке крови запасов достаточно, я уверяю. Если вдруг не дай бог случается, зная патриотизм наших граждан, все как один идут и сдают кровь. Зачастую есть избыток крови. Крови должно быть достаточно, но не много, чтобы потом её не утилизировать. Она ведь тоже имеет срок годности». Ранее в Депздраве Москвы рассказали, где используется не подходящая для переливания кровь. С её помощью проводят тестирование новых диагностических систем, сообщила главный врач ГБУЗ «‎Станция переливания крови департамента здравоохранения г. Москвы»‎ Ольга Майорова.