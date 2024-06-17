Врач назвал семь признаков пониженных запасов железа в организме

Ферритин является важным железо связывающим белком, главная его функция — создание в организме запасов железа. На его недостаток указывают головные боли, быстрая утомляемость, сухость кожи, учащение пульса, одышка, частые простуды, а у детей также могут возникнуть трудности с обучением. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Евгения Галафаст.

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«Железо является частью гемоглобина, который позволяет переносить кислород из легких к органам и тканям. Оно необходимо для образования эритроцитов. В организме содержится в среднем 4-5 граммов железа, 30% именно в форме ферритина, который в основном депонируется в печени, селезенке, мышцах, костном мозге. Исследование уровня ферритина назначается для определения уровня запасов железа в организме, чтобы выявить его дефицит или избыток. Считается, что минимальный уровень ферритина примерно равен весу человека», – рассказала врач.



По ее словам, симптоматика пониженного уровня ферритина может варьироваться, но часто это состояние внешне не проявляется и определяется по анализу крови.