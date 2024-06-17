«Поражает нервные клетки, вызывая паралич»: что такое ботулизм и как избежать заражения?

В Москве несколько человек попали в инфекционную больницу. У них нашли симптомы ботулизма – редкой болезни, возникающей при неправильной обработке еды. Подробнее о недуге, его проявлениях и способах профилактики в интервью MIR24.TV рассказала главный врач Клинической больницы им. Виноградова, заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова.

«Ботулизм – острое инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении продуктов, содержащих токсин Clostridium botulinum. Болезнь развивается при попадании в организм пищи, зараженной этим токсином. При несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом», – предупредила специалист.



По словам специалиста, ботулинический токсин в продукте вырабатывается при температуре выше четырех градусов Цельсия, в условиях отсутствия кислорода. Чаще всего ботулотоксин накапливается в консервах домашнего приготовления, особенно если они были плохо промыты и при различных нарушениях санитарной обработки. Также ботулотоксин может накапливаться в продуктах, законсервированных в герметично закрытых банках без доступа воздуха.

«Особенно опасны продукты домашнего консервирования – грибов, овощей, фруктов, так как их очень сложно тщательно очистить от частиц почвы, в которой могут находиться споры возбудителя ботулизма, – комментирует Ольга Шарапова. – При этом заражение мяса и рыбы происходит гораздо реже, так как обычно эти продукты хорошо проваривают перед употреблением».



Как отмечает врач, заражение продуктов токсином может произойти и от людей, имеющих контакт с пищей и страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сопровождающимися образованием язв.

«У таких больных споры возбудителей ботулизма могут находиться в кишечнике и при нарушении правил личной гигиены попадать на продукты. Поэтому крайне важно следить за здоровьем работников пищевой промышленности и требовать у них наличие медицинской книжки», – подчеркивает эксперт.



Она также рассказала о тяжелых последствиях заболевания. Токсин ботулизма поражает нервные клетки, блокируя передачу импульсов между нейронами. В результате этого нарушается иннервация мышц, возникают параличи и парезы.

«Из-за паралича мышц глотки и гортани нарушается процесс глотания и речи, возникает гнусавость голоса, расстройство дыхания. Поражение мышц глаз приводит к развитию птоза, мидриазу, нарушению аккомодации и конвергенции».



© unsplash