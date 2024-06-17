Диетолог назвал пять симптомов, предупреждающих о недостатке белка в организме

Белок необходим для поддержания здоровья костей, ускорения обмена веществ, предотвращения потери мышечной массы и снижения риска хронических заболеваний, таких как остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания. Диетолог Майкл Мосли назвал 5 симптомов, предупреждающих о недостатке этого важного вещества в организме.

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Постоянное чувство голода. Исследования показали, что белок вызывает снижение уровня гормона голода грелина, поэтому его дефицит вызывает тягу к еде. Это может привести к перееданию и увеличению веса.

Усталость и плохое настроение. Недостаток белка снижает потребление энергии, одновременно увеличивая её расход, что приводит к ощущению усталости. Кроме того, аминокислоты, строительные блоки белка, помогают регулировать выработку дофамина и серотонина, которые, в свою очередь, связаны с хорошим настроением.

Слабые волосы, кожа и ногти. Эти части тела состоят из белков коллагена, кератина и эластина, поэтому они страдают при недостатке вещества.

Потеря мышечной массы. Когда организм не получает достаточного количества белка с пищей, он может начать получать его из мышц, чтобы сохранить больше жизненно важных тканей. Это приводит к истощению мышц.

Тяга к сладкому. Белок помогает замедлить выброс сахара в кровь, поэтому при его дефиците возможны резкие скачки уровня глюкозы. В результате ваше тело жаждет быстрой энергии из сахара, чтобы попытаться снова стабилизировать его уровень.