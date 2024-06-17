Анестезиолог рассказал о вероятной способности пациентов в коме слышать голос близких

У таких больных наблюдается слезотечение.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила врач отделения реанимации и интенсивной терапии II ФГБНУ «РНЦХ имени академика Б.В. Петровского» Любовь Сорокина.

«Человек, когда лежит в коме без сознания, никто не отменял, что он не слышит. Мы разрешаем близким и родным подержать за руку пациента. Часто мы видим реакции в виде слезы. Как в фильмах начинает «пипикать» что-то там. Бывает, например, лежит девочка после ДТП с черепномозговой травмой, переломами таза, почки отказали. Ты лечишь её, а она в коме, показатели плохие, надежда угасает, и ты думаешь, что мы её не вытянем, ничего хорошего не будет. Но в какой-то момент она начинает просыпаться, шевелит рукой, слеза появляется, слышит маму, потом встаёт на ноги, начинает ходить. Это настоящее чудо».



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